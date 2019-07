Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 26.07.19, 18:02 Ladendiebstahl im großen Stil

Wolfsburg (ots)

Zu einem Diebstahl im großen Stil, kam es am frühen Freitagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Wolfsburger Innenstadt. Um 18:02 Uhr, ertappte ein aufmerksamer Detektiv, einen 37-jährigen Georgier, der eine präparierte Einkaufstasche mit darin befindlicher Kinderbekleidung mit sich führte. Im Zuge weiterer Ermittlungen, konnten Beamte seinen mitgeführten Opel, unweit des Tatortes auffinden, indem sich weiteres Diebesgut in Form von Kinderbekleidung befand. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der 37-jährige Georgier wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft des Georgiers an. Die Ermittlungen dauern an.

