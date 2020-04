Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter zündet Sperrmüll an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Ein Unbekannter hat am Dienstag, 14. April, in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Heinrich-Melzer-Straße, einen Sperrmüllhaufen angezündet. Gegen 11.20 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Mann über dem Sperrmüll kniete, als der Haufen plötzlich anfing zu brennen. Anschließend floh der Unbekannte zu Fuß in Richtung Aktienstraße. Der Sperrmüll lag in einer Hofeinfahrt und lehnte gegen die dortige Hauswand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, es war jedoch bereits ein Schaden an der Fassade des Hauses entstanden. Der mutmaßliche Brandstifter trug einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeansjacke und einen braunen Lederrucksack. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw

