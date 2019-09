Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter beschädigten am 24. September 2019, gegen 21.45 Uhr, am Adolf-Kolping-Ring mehrere Beleuchtungsträger und einen Kabelstrang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

