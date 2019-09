Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 25. September 2019 zwischen 16.45 Uhr und 17.50 Uhr kam es in Emstek auf dem Parkplatz Aldi/Edeka an der Straße Am Mühlencenter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parklücke geparkter schwarzer Mercedes wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Kraftfahrzeug den linken Außenspiegel des Pkw angefahren und hat sich dann entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 25. September 2019 befuhr ein 26-jähriger Cloppenburger gegen 17.55 Uhr mit seinem Audi A6 den Kessener Weg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Löningen - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 25. September 2019 befuhr eine 53-jährige Löningerin gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW T-Rock die Straße Auf dem Palmberg und wollte von dort nach rechts auf die Linderner Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 43-jährige Löningerin, die mit ihrem BMW die Linderner Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Beteiligten sowie eine 69-Jährige Löningerin, die Mitfahrerin im Pkw der 43-Jährigen war, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell