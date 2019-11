Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Ohne Verletzungen davongekommen

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Ein Verkehrsunfall am Mittwoch bei Bad Griesbach rief am Mittwochmittag neben den Beamten des Polizeipostens Oberkirch auch die Feuerwehr sowie einen Rettungshubschrauber auf den Plan. Der 42 Jahre alte Lenker eines Kleinlasters hatte kurz vor 13 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wodurch dieser kippte und letztlich seitlich zum Liegen kam. Da zum Zeitpunkt des Meldungseingangs von einer schwereren Verletzung des Fahrers ausgegangen werden musste, rückten gleich mehrere Kräfte an. Letztlich kam der 42-Jährige zum Glück mit dem Schrecken davon. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell