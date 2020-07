Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Aufsitzmäher in Dalvers gestohlen

Berge (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen begaben sich Unbekannte auf ein landwirtschaftliches Anwesen an der Menslager Straße. Dort brachen sie die Tür eines als Werksstatt genutzten Fachwerkgebäudes auf und stahlen einen Aufsitzmäher. Das Diebesgut dürften der oder die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05901/961480 entgegengenommen.

