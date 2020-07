Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - 32-jährige Autofahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bramsche (ots)

In der Alfhausener Straße wollte eine 32 Jahre alte Autofahrerin am Montagnachmittag (15.45 Uhr) rückwärts aus einer Einfahrt fahren. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über ihren Wagen und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Zaun und die Mauer eines Wohnhauses. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto und ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Das Auto der 32-Jährigen wurde abgeschleppt.

