Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder im Stadtteil Nahne gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (18 Uhr) bis Montagmorgen (06 Uhr) begaben sich Unbekannte in den Garten eines Einfamilienhauses am Michaelweg. Dort brachen der oder die Täter ein Gartenhaus auf und stahlen daraus drei hochwertige Fahrräder. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes 28-Zoll-Mountainbike der Marke Trek, Modell Hyde Pro, ein Mountainbike der Marke Bulls (Modell Copperhead 3) und ein Citybike der Marke Trek, Modell Procaliber 9.6. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Michaelweg/Gabrielweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

