Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte zündeten E-Scooter an

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag an der Ecke Offenbachstraße/Blumenthalstraße zwei Leih-E-Scooter angezündet. Die Täter stellten offenbar gegen 2 Uhr die Roller hinter den dort befindlichen Glascontainern ab, legten brennbares Material auf die Räder und Schutzbleche und legten dann Feuer. Die beiden Roller wurden durch die Flammen erheblich beschädigt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 -oder 2215.

