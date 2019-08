Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verletzter bei Auffahrunfall

Ins Krankenhaus musste am Mittwoch ein 41-Jähriger nach einem Unfall in Göppingen.

Gegen 19.15 Uhr war ein 19-Jähriger in der Schlater Straße in Holzheim unterwegs. Er bemerkte einen vor ihm wartenden Skoda zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Durch den Aufprall schob es den Skoda noch auf einen VW Passat. Der Rettungsdienst brachte den Skoda-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Golf musste abgeschleppt werden. Laut Polizeiangaben beträgt der Schaden an den drei Autos rund 6.000 Euro. Der junge Golf-Fahrer habe am Bein eine Schiene getragen, die ihn möglicherweise einschränkte. Die Ermittlungen der Göppinger Polizei (Tel. 07161/632360) dauern an.

