Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Pkw in Hesepe aufgebrochen - Bekleidung gestohlen

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Hotels am Dinglingsweg geriet in der Nacht zu Sonntag ein Citroen C5 Aircross ins Visier unbekannter Täter. Diese beschädigten an dem schwarzen SUV zwischen 19.45 Uhr (Samstag) und 09 Uhr (Sonntag) eine Seitenscheibe und stahlen aus dem Fahrzeuginneren mehrere Kleidungsstücke. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

