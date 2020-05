Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040520-340: Keine Beute bei Einbruch in Bäckerei

Morsbach (ots)

Eine Bäckerei an der Waldbröler Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (3./4. Mai) aufgebrochen; sie flüchteten ohne Beute. In der Zeit zwischen 20.30 und 02.40 Uhr machten sich die Täter mit einem Hebelwerkzeug an einer Eingangstüre der Bäckerei zu schaffen. Es fanden sich bei der Anzeigenaufnahme keine Anzeichen, dass die Täter die Bäckerei betreten haben, nachdem sie die Eingangstüre gewaltsam geöffnet hatten. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher gestört wurden, ehe sie sich auf die Suche nach Beute machen konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

