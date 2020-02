Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug - Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Aus einem nicht verschlossenen Mercedes, C-Klasse, der am Freitag zwischen 11 und 18 Uhr in der Poststraße in Höhe des Anwesens Nr. 2 geparkt war, stahlen bislang unbekannte Täter verschiedene Gegenstände. Darunter befanden sich u.a. ein Laptop, zwei Herrenanzüge, Schuhe und auch Bargeld. Die Gesamtdiebstahlshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, aufzunehmen.

