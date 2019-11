Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Altöl und Reifen entsorgt

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

Etwa 60 Liter Altöl, die sich in verschiedenen Kanistern befanden, und acht Altreifen wurden im Bereich des Regenrückhaltebeckens "Renninger Straße / Südrandstraße" in Leonberg entsorgt. Die Abfälle wurden vergangenen Donnerstag entdeckt. Die Kanister standen, teilweise in einer Plastikbox, vor dem Zugangstor zu dem Becken. Die Reifen lagen einige Meter entfernt in Richtung der Renninger Straße. Darüber hinaus stellten die eingesetzten Beamten auf einem kleinen Parkplatz, ebenfalls im Bereich des Beckens, in Tüten aber auch offen abgelagerten Hausmüll fest. Ob dieselben Täter für die Entsorgung aller vorgefundenen Abfälle verantwortlich sind, steht noch nicht fest. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidium Ludwigsburg nimmt Hinweise, woher das Altöl oder die Reifen stammen könnten, unter Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell