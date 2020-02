Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Werkzeuge aus VW Transporter gestohlen - Wer kann Hinweise geben ?

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Heckscheibe eines in der Straße "Frischer Mut" im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Der Gesamtwert der Arbeitsgeräte dürfte sich ersten Angaben zufolge auf fast 5.000 Euro belaufen. In welcher Höhe Schaden am Fahrzeug entstand, ist derzeit noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell