Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - 16-jähriger Detmolder überfallen

Lippe (ots)

Ein Jugendlicher erschien am Samstag gegen 20:50 Uhr mit blutverschmiertem Gesicht auf der Detmolder Polizeiwache. Dort berichtete er, auf dem Schulgelände der Geschwister-Scholl-Schule von einer männlichen Person ergriffen und ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Als er daraufhin benommen zu Boden fiel, wurde er zudem in den Bauch und ins Gesicht getreten. Erst als drei weitere Personen dazukamen, ließ der Täter von einer weiteren Tatbegehung ab. Der Jugendliche konnte sich unter wüsten Beschimpfungen des alkoholisierten Mannes selbst wieder aufrappeln und lief sofort zur nahegelegenen Polizeiwache. Eine Fahndung nach dem ca. 18 bis 20 Jahre alten und ungefähr 1,85 Meter großen Täter blieb erfolglos. Wer Angaben zu der Person mit schwarzem Basecap, schwarzer Jacke und schwarzer Hose mit roten Streifen geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei Detmold unter Tel.: 05231/6090. Die Verletzungen des Jugendlichen wurden in der Kindernotaufnahme des Klinikums Detmold ambulant behandelt.

