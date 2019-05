Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Tresor bei Tageswohnungseinbruch entwendet

Oberhausen-Rheinhausen (ots)

Bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße in Oberhausen-Rheinhausen am Sonntag wurde durch bislang unbekannte Täter ein ganzer Tresor entwendet. Zum Diebesgut zählen unter anderem Bargeld und Schmuck sowie persönliche Dokumente. Tatzeit war zwischen 13.40 und 17 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Bruchsal, Tel. 07251 726200, zu melden.

