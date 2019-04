Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Leichtverletzte Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend (19:18 Uhr) fuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Recklinghausen, an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee/Dordrechtring, auf den Pkw einer 23-jährigen aus Oer-Erkenschwick auf. Die 23-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Recklinghäuser stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell