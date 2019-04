Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mini Clubman von der Straße Vossundern gestohlen

Recklinghausen (ots)

Einen in einer Garagenauffahrt eines Wohnhauses an der Straße Vossundern geparkten grauen Mini Clubman stahlen unbekannte Täter am Montag, in der Zeit von 12 bis 16.20 Uhr. Der Mini hat ein Bottroper Kennzeichen. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

