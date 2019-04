Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte Täter treten an geparkten Autos Spiegel ab

Recklinghausen (ots)

Auf der Wittener Straße, der Glückaufstraße und Am Stadtgarten beschädigten unbekannte Täter am Montag, in der Zeit von 12 bis 20.50 Uhr, zumindest drei geparkte Autos. An beiden Autos traten die Täter die Spiegel an der Beifahrerseite ab. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

