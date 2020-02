Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Angetrunken vor den Baum gefahren

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:05 Uhr befuhr in Biemsen-Ahmsen ein 22-jähriger Salzufler mit seinem Ford Fiesta die Straße Am Speckenbaum in Richtung Bad Salzuflen. In Höhe des Hauses Nummer 16 kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, touchierte ein Brückengeländer und stieß gegen einen Baum. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei dem Salzufler verlief positiv und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei der Polizei. Aufgrund der leichten Verletzungen wurde der Fahrzeugführer einem Klinikum in Herford zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell