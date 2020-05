Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040520-341: Kradfahrer kam beim Überholen von der Fahrbahn ab

Lindlar (ots)

Am 03.05.2020, gegen 15:35 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Kradfahrer aus Lindlar die L129 in Fahrtrichtung Wipperfürth und überholte auf einer langen Geraden unmittelbar hinter der Ortslage Obersteinbach einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Meerbusch. Dabei geriet er mit seinem Krad auf das linksseitig neben der Fahrbahn gelegene Kiesbett, kam ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Er rutschte mit dem Krad diagonal vor dem bereits überholten Pkw auf die rechte Fahrbahnseite und blieb im rechtsseitig gelegenen Feld liegen. Er musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Die L129 wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit für ca. 2 Stunden gesperrt.

