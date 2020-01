Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (41/2020) - Vollsperrung der BAB 7 zwischen der AS Lutterberg und der Werratal-Brücke aufgrund einer Ölspur

Göttingen (ots)

BAB 7 - zwischen der AS Lutterberg und der Werratal-Brücke - Fahrtrichtung Nord, 29.01.2020, ab 23:15 Uhr. Die BAB 7 ist in dem o.a. Bereich aufgrund einer großflächigen Ölspur derzeit voll gesperrt. Ursächlich ist ein Defekt an einem Lkw.

Die Dauer der Sperrung ist bisher nicht absehbar. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz- und Streifendienst I

Groner Landstraße 51

37081 Göttingen

Telefon: 0551/491-2117



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell