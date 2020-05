Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030520-338: Reifen an zwei Pkw zerstochen

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (2. Mai) sind in Engelskirchen zwei Fahrzeuge beschädigt worden.

Im Tatzeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr am Freitag (1.Mai) beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Burger Weg den hinteren linken Reifen eines geparkten Opel Astra. Im Höhenweg wurde der linke hintere Reifen eines schwarzen Mercedes GLA beschädigt. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 18 Uhr am Freitag und 8:45 Uhr am Samstagmorgen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

