Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Radfahrer fährt gegen Lkw

Duisburg (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag (26. Februar, 14:45 Uhr) ungebremst gegen einen Lkw gefahren, der verkehrsbedingt an einer Ausfahrt an der Straße "Am Nordhafen" warten musste. Dabei stieß der 57-Jährige mit dem Gesicht gegen den hinteren Teil des Lkw. Bei der Unfallaufnahme machte er auf die Beamten einen benebelten Eindruck. Sie stellten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er bereits wegen Delikten mit Betäubungsmitteln polizeibekannt ist. Ob der Radfahrer beim Unfall unter dem Einfluss von Drogen stand, müssen jetzt die Blutproben zeigen, die ihm bei der Behandlung im Krankenhaus entnommen wurden. Der Lkw-Fahrer (30) blieb unverletzt. Es entstand am Rad ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (stb)

