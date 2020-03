Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand eines Wohn- und Geschäftshauses, Ermittler gehen von Brandstiftung aus, Versicherer lobt Belohnung aus

Wie bereits berichtet kam es am 09. März 2020 in der Lindenstraße zum Brand eines Wohn- und Geschäftshauses. Damals wurde eine Frau durch Rauchgase leicht verletzt. Der Sachschaden wird mittlerweile auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Derzeit deuten die Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handeln dürfte. In diesem Zusammenhang wurde eine Person beobachtet, die sich unmittelbar vor Ausbrechen des Feuers in der Nähe des Gebäudes aufgehalten haben soll. Ob es sich hierbei um einen Tatverdächtigen oder Zeugen handeln könnte, ist noch unklar. Diese Person soll dunkle, kurze Haare gehabt haben, etwa 160 cm groß und etwa 10 bis 14 Jahre alt gewesen sein. Dazu trug sie eine dunkle Jacke mit einem reflektierenden Streifen in Brusthöhe, der sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite angebracht war. Diese Person, oder Menschen, die sie kennen, werden gebeten sich unter 04471-18600 bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zu melden. Aus diesem Grund setzt ein Versicherer eine Belohnung von 1.000 EUR für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.

