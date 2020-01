Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden, Paar in Streit geraten

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden mit rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.10 Uhr auf der Kreisstraße 1036 im Bereich der Unterführung der Bundesautobahn 81 ereignete. Ein 35 Jahre alter VW-Lenker wollte von einem Feldweg auf die Kreisstraße einfahren. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 63 Jahre alten VW-Fahrer, der aus Richtung Mönchberg in Richtung Gültstein unterwegs war, und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Beide Fahrzeuge waren hierauf nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Herrenberg: Paar in Streit geraten

Am Donnerstag geriet ein junges Paar gegen 17.35 Uhr in einen Streit, den sie zunächst zuhause und später dann in der Tübinger Straße in Herrenberg austrugen. Der 19 Jahre alte Mann zog seine gleichaltrige Freundin am Arm auf die Straße. Dies beobachtete eine Verwandte der Frau und eilte ihr zur Hilfe. Doch ihr Versuch den Mann von der Frau abzubringen war auch dann nicht erfolgreich, als sie Gewalt anwendete. Hierauf schlüpfte die 19-Jährige aus ihrem Pullover heraus, worauf sie sich aus dem Haltegriff des Tatverdächtigen befreien konnte, und flüchtete in ein nahegelegenes Geschäft. Nachdem es dort erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen dem jungen Paar kam, wurde schließlich die Polizei alarmiert, worauf sich der Mann aus dem Staub machte.

