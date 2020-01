Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg, Bundesstraße 295: Verkehrsunfall mit zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten

Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 295 an der Anschlussstelle Leonberg-West. Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15.00 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 295 aus Renningen kommend in Fahrtrichtung Leonberg. Aus bislang unbekannter Ursache streifte dieser zunächst einen Fiat. Anschließend fuhr der 56-Jährige Lenker des Sattelzugs auf den VW Polo einer 40-Jährigen auf, der an der Kreuzung zur Anschlussstelle Leonberg-West aufgrund einer "roten" Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch den Aufprall wurde der VW Polo auf die Gegenfahrbahn geschoben. Hier kollidierte der Polo mit drei weiteren Fahrzeugen und einem Sattelzug. Die 40-Jährige sowie eine siebenjährige Mitfahrerin wurden beide schwer verletzt. Ein weiterer vierjähriger Mitfahrer im VW Polo wurde ebenfalls verletzt. Der 44-jährige Lenker eines Opels zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Alle vier Personen wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständigengutachten an. Die Bundesstraße 295 musste zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Leonberg-Ost für die Zeit der Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten ab 15.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der auffahrende Sattelzug wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40.000 Euro. Der Rettungsdienst hatte drei Rettungswagen, zwei Notärzte und einen Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Feuerwehr Leonberg war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Das Technische Hilfswerk aus Leonberg und Böblingen übernahm die Ausleuchtung der Unfallstelle. Die Autobahnmeisterei Leonberg unterstützte mit drei Fahrzeugen die Absperrmaßnahmen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte sechs Streifenbesatzungen eingesetzt.

