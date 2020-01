Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Zeugen zu Unfallflucht gesucht; Böblingen: Brandentwicklung bei Handwerksarbeiten

Ludwigsburg (ots)

Bondorf: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Am Dienstag kam es zwischen 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr in der Hindenburgstraße in Bondorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen gegenüber der Postfiliale geparkten Mercedes. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708 0 zu melden.

Böblingen: Brandentwicklung bei Handwerksarbeiten

Zu einer Brandentwicklung kam es am Mittwoch gegen 15:30 Uhr in der Amsterdamer Straße in Böblingen. Bei Sanierungsarbeiten fingen Rohrleitungen Feuer, welches durch die anwesenden Handwerker unverzüglich gelöscht wurde. Aufgrund der entstandenen starken Rauchentwicklungen mussten mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses vorrübergehend geräumt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräfte vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

