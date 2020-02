Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter erbeuten Zigaretten

Eslohe (ots)

In der Straße Zum Fischacker brachen unbekannte Täter in eine Firma ein. Gegen 01.30 Uhr löste am Mittwochmorgen der Alarm der Firma aus. Die Täter schlugen ein Loch in die Hauswand und gelangen so in die Lagerräume der Firma. Hier entwendeten sie eine mittlere dreistellige Zahl an Zigarettenpackungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

