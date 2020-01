Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Medizinischer Notfall bei einjährigem Kleinkind

Zweibrücken (ots)

Einen nicht alltäglichen Einsatz erlebte eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Zweibrücken am 16.01.2020 ab 16:55 Uhr in der Filiale eines Discounters am Zentralen Omnibusbahnhof. Die Mutter eines Kleinkindes meldete über Notruf, dass ihr einjähriger Sohn nicht mehr atme und regungslos im Kinderwagen liege. Die zum Einsatzort geeilten Polizeibeamten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, indem sie zunächst den Mund des Kleinkindes leicht öffneten, um festzustellen, ob der Junge einen Fremdkörper im Mund hatte. Dabei stellten sie eine ganz flache und leichte Atmung fest. Unmittelbar vor Beginn der Notbeatmung reagierte das Baby plötzlich, öffnete die Augen und begann selbstständig wieder zu atmen. Bis zum Eintreffen des Notarztes wurden das Kleinkind und die Eltern im Markt von zwei Beamten betreut, ein dritter hielt den Eingangsbereich frei, damit die Rettungskräfte schnellstmöglich zu dem kleinen Patienten gelangen konnten. Nach ärztlicher Versorgung und Stabilisierung des Babys vor Ort durch die Fachkräfte wurde der Junge in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Homburg eingeliefert. Eine abschließende Aussage über den Gesundheitszustand des Kleinkindes ist der Polizei nicht möglich.

