Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall in der Adlerstraße mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Pirmasens (ots)

Ein 78jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, die Adlerstraße bergab und wollte die Ampel an der Kreuzung Kirchbergstraße geradeaus in Richtung Bitscher Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von links aus der Kirchbergstraße kommenden Audi A 3. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge und kollidierten auch mit dem Fahrzeugheck. Der Audi A3 wurde im Anschluss gegen die Ampel geschleudert, wo er zum Endstand kam. Der VW Golf kam in der Kirchbergstraße zum Stehen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der Golf bei "rot" in die Kreuzung ein. Dessen Fahrer und die 79jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und auch die Ampel wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

