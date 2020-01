Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierter Fahrer beschädigt Blechgarage

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 50jähriger Fahrer gegen 13:00 Uhr mit einem gemieteten Ford Transit die Stockstraße bergab in Richtung Bismarckstraße. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Blechgarage. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein während der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Der Schaden am Transit wird auf 3000 Euro geschätzt, die Blechgarage wurde schwer beschädigt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

