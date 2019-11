Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Anhänger gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch stahl ein Unbekannter in Heidenheim einen Westfalia-Anhänger.

Laut Polizeiangaben sei der Anhänger zwischen 23 und 6 Uhr in der Haldestraße in Oggenhausen gestohlen worden. Der silberne Anhänger der Marke Westfalia sei etwa 1,70 Meter lang und 1,15 Meter breit. Die Polizei aus Nattheim (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte melden.

