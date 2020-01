Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Loch in Außenzaun von Baumarkt geschnitten

Pirmasens-Fehrbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 12:45 Uhr, schnitten unbekannte Täter ein großes Loch in den Außenzaun der Gartenabteilung des Hornbach-Baumarktes. Es steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Ermittlungen wegen Verdacht des Einbruchdiebstahls wurden eingeleitet. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

