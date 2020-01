Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerfahrer mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Bechhofen (ots)

Einem Rollerfahrer, der am 16.01.2020 gegen 16:20 Uhr in Bechhofen angehalten wurde, musste eine Blutprobe entnommen werden, da er ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem motorisierten Zweirad am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Zuvor hatte er einen freiwilligen Drogenvortest abgelehnt, so dass über die Art des mutmaßlich konsumierten Betäubungsmittels noch Unklarheit herrscht. Den 33-Jährigen erwarten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell