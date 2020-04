Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Straßenschild beschädigt und weggefahren

Rhede (ots)

Ganz offensichtlich wahrgenommen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Rhede einen von ihr angerichteten Schaden: Zeugen hatten beobachtet, dass die Unbekannte gegen 17.45 Uhr auf der Daimlerstraße mit ihrem Wagen rückwärts gegen ein Straßenschild gefahren war. Die Frau sei ausgestiegen, habe sich das Schild und ihr Fahrzeug angeschaut und danach weitergefahren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Seat mit "CAS"-Kennzeichen gehandelt haben; die Fahrerin selbst schulterlange blonde Haare gehabt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell