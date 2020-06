Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannter Verursacher beschädigt geparkten Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, den 3. Juni 2020, im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 17:40 Uhr einen anderen Pkw im Pestalozziweg in Delmenhorst. Der beschädigte graue Opel war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Wie es zu der Beschädigung an der Stoßstange gekommen ist, ist derzeit unklar. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen (614096).

