Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannter Täter brachen am Mittwoch, den 3. Juni 2020, zwischen 09:30 Uhr und 20:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Delmenhorst ein und erlangten Diebesgut. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten Wertgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf 6.300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (614739).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

