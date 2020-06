Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg:Scheiben einer Bushaltestelle in Dünsen zerstört +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten am Dienstag, den 2. Juni 2020, gegen 20:55 Uhr, die Scheiben einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Dünsen, Gemeinde Harpstedt. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Vielzahl gleichgelagerter Taten ist in den vergangenen Tagen im Landkreis Diepholz bekannt geworden. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Personen, die Angaben zum Geschehen, Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (609592).

