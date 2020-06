Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in katholische Kirch in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Montag, 1. Juni 2020, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni 2020, 08:45 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die katholische Kirche in Ahlhorn / Großenkneten in der Liegnitzer Straße ein.

Er verschaffte sich durch einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in die Sakristei und durchsuchte die Räumlichkeiten. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung ohne Diebesgut erlangt zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (605726).

