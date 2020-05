POL-ROW: ++ Corona-Verfahren nach Ruhestörung ++ Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Polizei bittet um Hinweise ++ Auffahrunfall deckt Führerscheinvergehen auf ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Corona-Verfahren nach Ruhestörung

Rotenburg. Nach einer gemeldeten Ruhestörung hat die Rotenburger Polizei in der Nacht zum Sonntag Bußgeldverfahren gegen vier Personen einleiten müssen. Gegen 1.30 Uhr war bei den Beamten nächtlicher Lärm in einem Mehrparteienhaus an der Harburger Straße mitgeteilt worden. In einer Wohnung würde laut gegrölt werden. Außerdem beachte man dort die Bestimmung der Corona-Verfügung nicht. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten die Mitteilung bestätigen. In der Wohnung hielten sich zwei Männer und zwei Frauen aus vier unterschiedlichen Haushalten auf. Die Polizei beendete die Feier.

Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Ein bislang noch unbekannter Fahrraddieb ist am Freitagnachmittag am Rotenburger Bahnhof auf frischer Tat beim Diebstahl eines Mountainbikes erwischt worden. Der 19-jährige Eigentümer habe sein Rad gerade im Fahrradständer abgestellt und verschlossen. Er sei noch in der Nähe gewesen, als er einen unbekannten Mann dabei beobachtet habe, wie er sich an dem Mountainbike zu schaffen machte. Er sprach den Unbekannten sofort darauf an. Der stellte das Rad zurück und machte sich aus dem Staub. Der Flüchtige wird als 40 Jahre alter, etwa 160 Zentimeter und damit eher kleiner Mann beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe ein Basecap mit der Aufschrift NIKE getragen. Der Mann trug einen schwarzen, lückenhaften Vollbart. Auffällig sei sein abgebrochener Schneidezahn gewesen. Außerdem habe er eine Gehbehinderung gehabt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 0426147-0.

Auffahrunfall deckt Führerscheinvergehen auf

Elsdorf/A1. Nach einem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf auf der Hansalinie A1 hat sich am Freitagnachmittag herausgestellt, dass einer der Unfallbeteiligten ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs gewesen ist. Ein 26-jähriger Autofahrer war kurz nach 15 Uhr mit seinem VW Crafter auf den verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 59-jährigen Mannes aufgefahren. Der Mercedesfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Verlauf der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Radfahrer kommt alleibeteiligt zu Fall

Scheeßel. Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 75-jähriger Radfahrer am Samstagabend verletzt. Der Mann hatte gegen 20 Uhr die Bremer Straße überqueren wollen, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Sachschaden entstand aber nicht.

Fahranfänger unter Drogenverdacht

Bevern. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat in der Nacht zum Samstag einen 20-jährigen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann steht im Verdacht unter Drogen hinter dem Steuer seines Fahrzeugs gesessen zu haben. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 2.40 Uhr an der Plönjeshausener Straße. Bei der Verkehrskontrolle kam bei ihnen schnell der Verdacht auf, dass der 20-Jährige vor Fahrtantritt Rauschgift konsumiert hatte. Der junge Mann bestätigte den Vorwurf. In seinem Auto fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Marihuana. Er musste eine Blutprobe abgeben.

