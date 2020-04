Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Bischofsheim - Verkehrsunfallflucht

Gau-Bischofsheim (ots)

Mittwoch, 22.04.2020, 13:45 Uhr

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr befährt eine 51-jährige mit ihrem PKW in Gau-Bischofsheim die Langstraße in Richtung Bahnhofstraße. Kurz vor dem Kurvenbereich sei ihr ein LKW entgegengekommen und habe dabei die gesamte Fahrbahn für sich in Anspruch genommen. Die 51-jährige konnte, so schildert sie, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, selbst noch ausweichen und wäre auf dem angrenzenden Gehweg zum Stillstand gekommen. Das andere Fahrzeug habe seinen Weg weiter so fortgesetzt und hierbei den PKW der 51-jährigen berührt und dabei beschädigt. Nach dem Anstoß sei der LKW über die Steigstraße weitergefahren, ohne anzuhalten. Die 51-jährige habe noch gehupt, um auf sich aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Die Dame erstattet sodann Anzeige bei den Beamten des Altstadtreviers Mainz. Der Vorgang wird zuständigkeitshalber zur weiteren Ermittlung an die Polizeiinspektion Oppenheim weitergeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell