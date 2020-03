POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Hesel - Diebstahl aus Baumarkt

Hesel - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Leeraner Straße ein. Hierzu wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt und sich Zutritt in den Verkaufsraum verschafft. Unter Mitnahme diverser Elektrogeräte konnten die Täter flüchten. Der Schaden wird derzeit auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Leer - Am gestrigen Nachmittag wurden Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Deichstraße entsandt, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Männer leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 78-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw Mercedes von der Konrad-Zuse-Straße auf die Deichstraße in Richtung Innenstadt aufzufahren. Hierbei übersah er offenbar den Peugeot eines 23-jährigen Mannes aus Aurich, der die Deichstraße in Richtung Emden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mercedes des 78-Jährigen in einen gegenüberliegenden Graben geschleudert wurde. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ostrhauderfehn - Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern - Fahrradfahrer alkoholisiert

Ostrhauderfehn - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in der Theodor-Storm-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 11-jähriges Kind aus Ostrhauderfehn mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr in der Theodor-Storm-Straße ein. Dort stieß es mit einem 44-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn zusammen, der ebenfalls mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in ordnungsgemäßer Richtung befuhr. Hierdurch wurde das Kind leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 44-jährigen Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,33 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe. Gegen den 44-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Leer - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:40 Uhr zu einem Diebstahl aus einem in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkten Pkw Porsche. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe an der Beifahrerseite des Porsches ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Damenhandtasche samt Inhalt. Es entstand hierdurch ein Schaden in unterer vierstelliger Höhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (3)

Emden - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Dortmunder Straße, bei dem ein geparkter Pkw Audi an der linken Seite beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte diesen Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern.

Ebenfalls am Donnerstag kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Straße Hinter dem Rahmen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte diesen Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern.

In der Petkumer Straße kam es am Donnerstag in der Zeit von 08:50 Uhr bis 12:00 Uhr auch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein auf einem Parkplatz geparkter Pkw Opel an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte diesen Schaden vermutlich beim Ein oder Ausparken und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern.

In allen Fällen bittet die Polizei um Kontaktaufnahme durch Zeugen oder Hinweisgeber.

