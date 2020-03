POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl aus Nachhilfeschule ++ Diebstahl von hochwertigen Smartphones ++ Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ++ Unfall mit Gefahrguttransporter - Mann schwer verletzt ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++

Leer - Diebstahl aus Nachhilfeschule

Leer - In der Zeit von Montagabend, gegen 19:00 Uhr, bis Dienstagmittag, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Augustenstraße zu einem Einbruch in eine Nachhilfeschule. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. In diesen wurde nach Diebesgut gesucht. Letztlich flüchteten die Täter unerkannt unter Mitnahme von Elektroartikeln und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf eine untere dreistellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Diebstahl von hochwertigen Smartphones

Leer - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Smartphones durch zwei bislang unbekannte männliche Täter in einem Telekommunikationsgeschäft in der Mühlenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten das Geschäft und gingen zielgerichtet zum Verkaufsstand der Smartphones. Hier rissen sie die Diebstahlssicherung von den Smartphones und flüchteten fußläufig in Richtung Hafen. Die Täter werden auf ein Alter von ca. 25 Jahren und eine Größe von 175cm bis 180cm geschätzt. Ein Täter trug einen leichten Bart und war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Stoffmütze, einer dunklen Jeans und einer beigen Jacke bekleidet. Der zweite Täter trug eine sog. Röhrenjeans und eine weiß-rot-gestreifte Jacke. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein. Sie konnten jedoch bislang unerkannt flüchten. Der Schaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Ostrhauderfehn - Am Dienstagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw, bei dem drei Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 69-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw Ford die Hauptstraße in Richtung Idafehn. Offenbar erkannte der Mann nicht rechtzeitig, dass ein vor ihm fahrender 56 Jahre alter Mann aus Rhauderfehn seinen Pkw Opel verkehrsbedingt abbremste. Der 69-Jährige fuhr auf den Opel auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor dem Opel stehenden Ford einer 58-jährigen Frau aus Ostrhauderfehn aufgeschoben. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Eine medizinische Betreuung vor Ort war allerdings nicht erforderlich. Der Ford des 69-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in oberer dreistelliger Höhe.

Ostrhauderfehn - Unfall mit Gefahrguttransporter - Mann schwer verletzt

Ostrhauderfehn - Am Mittwochmorgen kam es auf der Dorfstraße gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Mann aus Börger (Landkreis Emsland) nach bisherigem Kenntnisstand schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Emsländer mit seinem Pkw VW die Dorfstraße aus Ostrhauderfehn kommend in Richtung Langholt. Offenbar erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 55-jähriger Mann aus Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) seine Sattelzugmaschine mit Auflieger verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an dem VW Totalschaden entstand. Der Auflieger des Lkw, der zu diesem Zeitpunkt Gefahrgut in Form von Flüssiggas transportierte, wurde ebenfalls beschädigt. Der gefüllte Tank hingegen blieb unbeschädigt. Durch den Unfall wurde der Emsländer nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei untersagte allerdings aufgrund der Beschädigungen am Auflieger des Gefahrguttransportes zunächst die Weiterfahrt. Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Emden - Am Mittwochmorgen kam es in der Zeit von 08:10 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Auricher Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hier einen geparkten Pkw Opel am Heck. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

