Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Koblenz (ots)

Den Diebstahl seines hochwertigen Fahrrades zeigte am Dienstag, dem 21.01.20, ein jugendlicher Geschädigte der Polizei in Koblenz an. Demnach wurde das auf dem Zentralplatz zwischen Einkaufzentrum und Museum abgestellte und mit einem Fahrradschloss gesicherte Fahrrad in der Zeit von 17:30 bis 18:30 Uhr entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silbergraues Mountainbike des Herstellers "Canyon", Modell: "Spectral AL 5.0 EX". Bei seiner Rückkehr nahm der Jugendliche zufällig zwei Passanten wahr, die sich darüber unterhielten, wie soeben ein oder zwei Personen ein Fahrrad davongetragen hätten. Da diese Passanten womöglich Zeugen der Tat wurden und nun wichtige Hinweise geben könnten, werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Auch andere Personen mit Beobachtungen zur Tat oder Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter der Telefonnummer: 0261 103-2510 in Verbindung zu setzen.

