Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz-Hechtsheim (ots)

Dienstag, 21.04.2020, 13:36 Uhr

Am Dienstag gegen halb zwei fährt ein 31-jähriger mit seinem E-Bike auf dem Radweg seitlich der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Neue Mainzer Straße. Ein 34-jähriger verlässt mit seinem PKW das Tankstellengelände der ESSO-Tankstelle in der Neuen Mainzer Straße, um in Richtung Autobahn zu fahren. Hierbei übersieht er den auf dem Radweg kreuzenden 31-jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß bei dem der Radfahrer auf die Fahrbahn der Geschwister-Scholl-Straße geschleudert wird und sich verletzt. Er wird mittels Rettungswagen, zwecks weiterer Untersuchungen, in ein Krankenhaus verbracht.

