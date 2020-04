Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 21.04.2020, 11:30 Uhr

Am Dienstag gegen halb zwölf wollte ein 57-jähriger mit seiner Frau zu Fuß die Schusterstraße überqueren. Ein bislang unbekannter Mann befuhr die Quintinsstraße mit seinem PKW und überholte verbotswidrig ein vorausfahrendes Fahrzeug im Kreuzungsbereich mit der Schusterstraße auf einer hier befindlichen Busspur. Die Busspur darf nur in Fahrtrichtung Quintinsstraße befahren werden, was durch Verkehrsschilder ebenso zum Ausdruck gebracht wird, wie das Fußgänger in diesem Bereich kreuzen. Der 57-jährige befand sich bereits auf der Busspur und musste, eigenen Angaben zufolge, einen Schritt zurücksetzen. Er habe durch Gestikulieren den Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollen. Daraufhin habe der ihm zunächst den Mittelfinger gezeigt. Als der Fußgänger die Personalien des Fahrers erbat, soll dieser "Ich bin der, der dir gleich auf die Fresse haut!" gesagt haben. Sodann sei er ausgestiegen und habe mit beiden geöffneten Händen so stark gegen die Brust des 57-jährigen gestoßen, dass dieser nach Aussage eines unabhängigen Zeugen mehrere Meter zurück stolperte. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in Richtung Große Bleiche. Bei dem Täter soll es sich um einen über 1,90 m großen Deutschen mit braunen bis schwarzen Haaren und einem Dreitagebart gehandelt haben. Es werden dringend Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

