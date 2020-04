Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg/Münchfeld - Verkehrsunfallflucht in der Mombacher Straße

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

Sonntag, 12.04.2020, 16:00 Uhr bis Montag, 13.04.2020, 08:00 Uhr

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen (12.04.2020 bis 13.04.2020) wurden zwei, in einer Parkbucht in Längsaufstellung in der Mombacher Straße ordnungsgemäß parkende PKW, vermutlich durch ein in Fahrtrichtung Hauptbahnhof vorbeifahrendes Kraftfahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei beiden geparkten Fahrzeugen entstand Lackschaden. Bei einem der beiden ist sehr wahrscheinlich sogar die Achse gebrochen. Zunächst bestand der Verdacht des Bezuges zu einer bereits geklärten Verkehrsunfallflucht, der sich aber nicht bestätigte. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

