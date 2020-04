Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Auto landet im Straßengraben

Ingelheim (ots)

Montag, 20.04.2020, 16:23 Uhr

Eine Autofahrerin wird bei einem Unfall am Montagnachmittag leicht verletzt und muss von einem Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 30-Jährige ist gegen 16:23 Uhr mit ihrem Renault Kangoo auf der Landstraße L422 in Richtung Ingelheim unterwegs, als sie einige Hundert Meter vor dem sogenannten "Freundschaftskreisel", die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und ins Schleudern kommt. Der Renault kommt von der Straße ab und bleibt neben der Fahrbahn, auf der linken Fahrzeugseite liegen. Nur mit Hilfe eines bislang namentlich nicht bekannten Ersthelfers kommt die 30-Jähirge aus ihrem Fahrzeug heraus und wird im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der L422.

